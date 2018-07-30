Лондон намерен укрепить отношения с Пекином после Brexit

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Новый глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о намерении страны укрепить отношения с КНР. По словам министра, намерения будут осуществлены после выхода страны из состава ЕС.

«Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится всё более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнёрства в XXI веке», — передает слова Ханта RT .

Вопрос торговли между странами будет поднят в ходе встречи Джереми Ханта с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Эта поездка станет первой с момента вхождения в должность нового главы МИД.