Лондон намерен укрепить отношения с Пекином после Brexit

Новый глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о намерении страны укрепить отношения с КНР. По словам министра, намерения будут осуществлены после выхода страны из состава ЕС.
«Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится всё более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнёрства в XXI веке», — передает слова Ханта RT.
Вопрос торговли между странами будет поднят в ходе встречи Джереми Ханта с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Эта поездка станет первой с момента вхождения в должность нового главы МИД.Напомним, ранее министр иностранных дел сообщал о существующем риске Великобритании остаться без торговой сделки с Евросоюзом после Brexit, передает Газета.ру.