Лондон может в одностороннем порядке отменить Brexit

Великобритания может в одностороннем порядке отменить решение о выходе из Евросоюза. Как пишет RT, об этом заявил советник Европейского суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона. Он отметил, что подобное решение британского правительства относительно 50-й статьи Договора о Европейском союзе (в которой описан процесс выхода государств-членов из ЕС) было бы юридически обоснованным.

Добавим, палата общин британского парламента проведёт итоговое голосование по соглашению с Евросоюзом о Брексите 11 декабря.

Между тем, ранее сообщалось, что после проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС, жителям страны стали гораздо чаще просить медиков выписать им антидепрессанты. Как заявили ученые Королевского колледжа Лондона, изучая рецепты, они пришли к выводу, что после референдума о выходе Британии из ЕС, тяжелые успокоительные стали выписывать почти на 14% чаще - в сравнении с препаратами других классов.

Авторы исследования полагают, что стресс у британцев связан с неопределенность, которая может ждать их в будущем.