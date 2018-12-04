Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Лондон может в одностороннем порядке отменить Brexit

4 Декабря 2018 в 13:30
Лондон может в одностороннем порядке отменить Brexit

Великобритания может в одностороннем порядке отменить решение о выходе из Евросоюза. Как пишет RT, об этом заявил советник Европейского суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона. Он отметил, что подобное решение британского правительства относительно 50-й статьи Договора о Европейском союзе (в которой описан процесс выхода государств-членов из ЕС) было бы юридически обоснованным.

Добавим, палата общин британского парламента проведёт итоговое голосование по соглашению с Евросоюзом о Брексите 11 декабря.

Между тем, ранее сообщалось, что после проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС, жителям страны стали гораздо чаще просить медиков выписать им антидепрессанты. Как заявили ученые Королевского колледжа Лондона, изучая рецепты, они пришли к выводу, что после референдума о выходе Британии из ЕС, тяжелые успокоительные стали выписывать почти на 14% чаще - в сравнении с препаратами других классов.

Авторы исследования полагают, что стресс у британцев связан с неопределенность, которая может ждать их в будущем.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.