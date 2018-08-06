Лондон может попросить Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на источники в правительстве и службе безопасности. По ее сведениям, запрос на экстрадицию уже подготовлен Королевской уголовной прокуратурой. Однако, кого Скотланд-Ярд подозревает в применение нервно-паралитического вещества «Новичок» непонятно.

Газета.ру при этом указывает , что такой шаг со стороны Соединенного королевства может к очередному обострению между странами.

Напомним, 4 июля поданные Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в британском Эймсбери 30 июня.

Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Роули уже выписан из больницы, а Cтерджесс умерла 8 июля.

Лондон считает, что «Новичком» был отравлен и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. В обоих инцидентах Лондон винит Москву. Россия, в свою очередь, отрицает причастность к отравлению британцев.