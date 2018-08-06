Лондон может попросить Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери

Газета.ру при этом указывает, что такой шаг со стороны Соединенного королевства может к очередному обострению между странами.
Напомним, 4 июля поданные Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в британском Эймсбери 30 июня.
Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Роули уже выписан из больницы, а Cтерджесс умерла 8 июля.
Лондон считает, что «Новичком» был отравлен и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. В обоих инцидентах Лондон винит Москву. Россия, в свою очередь, отрицает причастность к отравлению британцев.