«Локомотив» запретил перформанс фанатов «Спартака». РФПЛ разбирается

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», который пройдет 4 марта в рамках 21-го тура чемпионата страны еще до начала оказался в центре внимания. Причиной стал запрет со стороны руководства «железнодорожников» перформанса фанатов «Спартака».

«Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева», — приводит слова директора фан-клуба «Спартака» Валентина Горшунова «Чемпионат.Com».

Перформанс на «РЖД Арене» был согласован с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ). В пресс-службе РФПЛ заверили, что во всем разберутся, пишет Газета.ру