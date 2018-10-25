Четверг
25 октября
USD 65.63
EUR 75.08
Горячие новости

«Локомотив» проиграл «Порту»

25 Октября 2018 в 00:26
«Локомотив» проиграл «Порту»

Московскиий «Локомотив» проиграл португальскому «Порту» со счетом 1:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС.

В составе хозяев гол на счету Антона Миранчука, у гостей отличились Мусса Марега (с пенальти), Эктор Эррера и Хесус Корона.

В следующем туре «Порту» 6 ноября дома примет «Локомотив».

Как ранее сообщала НСН, в матче Лиги чемпионов УЕФА клуб «Рома» в домашнем матче на стадионе «Олимпико» со счетом 3:0 обыграла московский ЦСКА. Дубль в матче оформил нападающий Эдин Джеко. Еще один гол забил полузащитник Дженгиз Ундер. После победы «Рома» набрала 6 очков. У ЦСКА осталось 4 очка.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.