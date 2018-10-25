«Локомотив» проиграл «Порту»

Московскиий «Локомотив» проиграл португальскому «Порту» со счетом 1:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС.

В составе хозяев гол на счету Антона Миранчука, у гостей отличились Мусса Марега (с пенальти), Эктор Эррера и Хесус Корона.

В следующем туре «Порту» 6 ноября дома примет «Локомотив».

Как ранее сообщала НСН, в матче Лиги чемпионов УЕФА клуб «Рома» в домашнем матче на стадионе «Олимпико» со счетом 3:0 обыграла московский ЦСКА. Дубль в матче оформил нападающий Эдин Джеко. Еще один гол забил полузащитник Дженгиз Ундер. После победы «Рома» набрала 6 очков. У ЦСКА осталось 4 очка.



