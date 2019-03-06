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«Локомотив» и «Арсенал» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

6 Марта 2019 в 21:16
«Локомотив» и «Арсенал» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

Столичный «Локомотив» в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу и вышел в полуфинал турнира.

Гол забил Бенедикт Хёведес.

Соперником железнодорожников по полуфиналу будет «Ростов».

Во втором полуфинале будет играть тульский «Арсенал». Его соперник определится в четверг по итогам матча «Урала» и «Спартака» в Екатеринбурге. Московский матч этих команд завершился со счетом 1:1. Полуфинальные матчи запланированы на 3 апреля и 15 мая. Финал состоится в «Лужниках» 22 мая, передает телеканал «360».

Кубок России по футболу 2018/2019 — соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. Футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы 2019/2020 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом России 2018/2019 в матче за Суперкубок России. Впервые в кубке России начиная с 1/2 финала будет использована система видеопомощи арбитрам VAR. 

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