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Логинов взял бронзу в лютый мороз на Кубке мира

8 Февраля 2019 в 08:57
Логинов взял бронзу в лютый мороз на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов финишировал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. На первом и втором месте обосновались норвежцы Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Из-за сильного мороза организаторы решили сократить обычную дистанцию индивидуальной гонки с 20 до 15 км. За промах вместо одной минуты штрафа ко времени гонщиков добавлялось 45 секунд.

Как отмечает  Газета.ру, в целом, Логинов остался доволен своим результатом. «Был приличный перерыв, поэтому первая гонка была непредсказуемая. Надо было почувствовать форму. Наверное, больше доволен, чем недоволен. Тем более в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями», — заявил биатлонист в эфире телеканала «Матч ТВ».

После бронзы в Кэнморе 27-летний россиянин вернулся на второе место в общем зачёте. Как уточняет RT, Логинов опередил француза Мартена Фуркада, который не выступает в Канаде. Первое место в общем листе уверенно удерживает норвежец Йоханнес Бё.

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