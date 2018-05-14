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Ливни придут в Москву на этой неделе

14 Мая 2018 в 11:21
Ливни придут в Москву на этой неделе

Жаркую погоду прогнозируют синоптики на этой неделе. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Там отметили, что температурный фон значительно будет превышать норму. Он больше соответствует летним значениям, характерным для конца июня-начала июля. Однако со вторника в столичный регион придут ливневые дожди с грозами, пишут «Известия». 

По данным метеороголов, в понедельник столица останется под влиянием антициклона, будет малооблачно, без осадков, воздух прогреется до + 25…27 градусов. Во вторник к границам столичного региона подойдет атмосферный фронт, который принесет с собой грозовые облака. Дождь прогнозируется во второй половине дня, к вечеру температура воздуха понизится с 25 градусов до 17-18-ти.

В среду и четверг погода улучшится, днем температура может подняться будет до + 25…26 градусов. В пятницу ожидается новый атмосферный фронт, который принесет местами кратковременные дожди и гром, передает RT.

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