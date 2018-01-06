Литва обвинила актера Донатаса Баниониса в работе на КГБ

Советский актер Донатас Банионис был завербован КГБ СССР и работал под псевдонимом «Бронос». С таким утверждением 6 января выступил Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.

Утверждается, что Банионис был завербован в 1970-м году и якобы поставлял КГБ сведения о деятельности литовской эмиграции на Западе, прежде всего - в США.

Инстанция ссылается на так называемую книгу регистрации агентов КГБ, которая попала в ее распоряжение, пишут «Известия».

Донатас Банионис снялся более чем в 70 фильмах, в том числе и тех, что стали классикой кинематографа - «Никто не хотел умирать» (1965) и «Солярис» (1972). Актер скончался в 2014 году.