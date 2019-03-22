Лишенной титула «Мисс Москва» грозит штраф в полмиллиона рублей

Лишенной титула и короны «Мисс Москва 2018» Алесе Семеренко грозит штраф до полумиллиона рублей за нарушение обязательств по контракту с организаторами конкурса красоты.

Об этом сообщил юрист конкурса «Мисс Москва» Павел Ставицкий. По его словам, пока никакого иска в отношении Семеренко не подавалось.

«Договор предусматривает штрафные санкции за лишение титула — до 500 тысяч рублей. Это всегда плохо для имиджа конкурса и наносит большой вред репутации», — заявил телеканалу «360» Ставицкий.

Юрист добавил, что после инцидента Алеся Семеренко должна удалить со своих страниц из соцсетей все фотографии, видео и хештеги, содержащие указание на конкурс «Мисс Москва».

Ранее стало известно, что Алеся Семеренко лишена титула «Мисс Москва» за неисполнение обязательств по участию в различных мероприятиях, в том числе благотворительных. Такой инцидент произошел впервые за всю 20-летнюю историю конкурса.