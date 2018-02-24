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Лишенная медали Брызгалова поблагодарила болельщиков в Instagram

24 Февраля 2018 в 15:58
Лишенная медали Брызгалова поблагодарила болельщиков в Instagram

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, лишенная бронзовой награды ОИ-2018 из-за допинга в пробе ее партнера Александра Крушельницкого, на своей страничке в Instagram сказала спасибо всем, кто ее поддержал.

«Это была очень сложная неделя. Спасибо каждому за поддержку и веру в нас», — написала Брызгалова.

На минувшей неделе Брызголова и Крушельницкий вернулись в Москву. Ранее в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. CAS дисквалифицировал обоих спортсменов и отнял у них бронзу ОИ-2018 в дабл-миксте.

Медаль будет передана норвежской паре Кристин Скаслиен и Магнусу Недреноттену до конца Олимпиады.

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