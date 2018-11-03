Липецкий губернатор заработал за год 130 млн рублей

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в 2017 году заработал 131 млн рублей. Это следует из сведений, размещенных на сайте областного правительства.

Отмечается, что в собственности у главы региона находится квартира общей площадью 151,1 кв. м., дачный дом площадью 408,9 кв. м, дачный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, и машиноместо в 16,9 кв. м. Вся собственность зарегистрирована в России. Помимо этого, Артамонов владеет автомобилем Porsche Panamera.

Супруга губернатора владеет в Германии квартирой площадью 146,2 кв. м, а также машиноместом (17,5 кв.м) и подсобным помещением (19,5 кв.м). ее доход за 2019 год составил 8,9 млн рублей.

Несовершеннолетний сын Артамоновых имеет в России квартиру площадью более 151 кв.м.

Напомним, Игорь Артамонов был назначен губернатором Липецкой области 2 октября. Его предшественник – Олег Королев, - возглавлявший регион с 1998 года, был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.