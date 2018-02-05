«Лига защиты врачей»: Отмену ареста Мисюриной воспринимаем как важную победу

Семён Гальперин в эфире НСН назвал справедливым и важным сегодняшнее решение суда в отношении Елены Мисюриной.

Мосгорсуд отменил арест до вступления в законную силу приговора врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой за смерть пациента. Мисюрину освободили из-под стражи в зале суда. Она будет находиться под подпиской о невыезде до рассмотрения жалоб на приговор в её отношении. В настоящее время дата рассмотрения жалоб Мосгорсудом не назначена, сообщает ТАСС.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал, почему сегодняшнее решение суда – большой шаг вперёд на пути к оправдательному приговору.

«Часть решения суда отменена. Остаётся отменить остальную его часть. Посмотрим, как пойдёт. Может, решится и так. Нужно обдумать пока ситуацию. Но, в принципе, здесь понятно стало, что приговор был ошибочным. Теперь проблема становится принципиальным событием по отношению к врачебному сообществу: как будут в дальнейшем решаться вопросы с врачебными ошибками, как это скажется на здравоохранении, что решит Следственный комитет, будет ли он настаивать на введение в Уголовный кодекс специальных статей для врачей, или не будет. Но главный вопрос решён - человек на свободе» - резюмировал собеседник НСН.

Напомним, в январе Черемушкинский суд Москвы приговорил Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы после инцидента, произошедшего летом прошлого года. В ходе проведения трепанобиопсии (взятия образцов костного мозга и костной ткани), Мисюрина, по мнению следствия, произвела неверное лечение, после чего пациент скончался. Дело Елены Мисюриной вызвало большой резонанс: десятки тысяч человек, в числе которых сотни врачей, подписали требование о пересмотре приговора, усомнившись, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Позднее прокуратура попросила отменить приговор и вернуть дело в ведомство. Следствие, по мнению ведомства, проходило с нарушениями. Прокуратура также попросила освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения, пишут «РИА Новости».







