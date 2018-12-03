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«Ундервуд» рассказали «Подъёмникам» о сюрпризах ко Дню рождения группы

3 Декабря 2018 в 12:40
«Ундервуд» рассказали «Подъёмникам» о сюрпризах ко Дню рождения группы

В гостях утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм радио» побывали основатели и бессменные лидеры группы «Ундервуд» — Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.

7 декабря в питерском клубе «Космонавт» и 9 декабря в московском клубе RED пройдут традиционные зимние концерты группы «Ундервуд», посвящённые Дню рождения группы. Команде в этом году исполняется 23.

В программе не только классические хиты, но и давно не исполнявшиеся на концертах любимые песни и, конечно же, не обойдётся без сюрпризов. «Ундервуд» впервые сыграет несколько новых песен, которые войдут в будущий альбом команды. Его релиз запланирован на 2019 год.

Поговорили, конечно, и об альбоме. Уже на следующей неделе «Ундервуд» запускает краудфандинговый проект на Planeta.ru.

«Если думать, что музыкальная деятельность принадлежит тебе – это не так. Мы же, по сути дела, социокультурная организация. Музыкант пытается найти точку соприкосновения с тем, что происходит в обществе, в его душе. Поэтому это дело абсолютно совместное», — рассказал Максим Кучеренко.

Специально к праздничным концертам группа «Ундервуд» подготовила подарок для поклонников – выпустила фэнзин (мини-журнал), в котором собраны истории создания песен, написанные лично Владимиром Ткаченко и Максимом Кучеренко.

«Дело в том, что мы публиковали эти истории в социальных сетях. Их накопилось достаточно большое количество, и мы решили выпустить такой мини-журнал для фанатов, где, действительно, 25 историй», — рассказал Владимир Ткаченко.

Лидеры «Ундервуда» ответили на многочисленные вопросы НАШИх слушателей. Рассказали, что им снится, почему «Ундервуд» так любят дети, и какую строчку для новой песни подарила группе Вера Полозкова.

Кроме того, Максим Кучеренко объяснил, о чем мультфильм «Ёжик в тумане», а Владимир Ткаченко признался, что написал рок-оперу.  Все это, а также многое другое можно найти на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
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