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«Лидеры России» собирают истории пожилых людей для нового проекта

15 Февраля 2019 в 12:43
«Лидеры России» собирают истории пожилых людей для нового проекта

Участники конкурса «Лидеры России» организовали проект «Клуб Третий возраст», направленный на работу с геронтологическими центрами. Его целью стало создание базы жизненных историй и уникальных компетенций пожилых россиян. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что конкурсанты посещают государственные учреждения для людей в возрасте, где проводят концерты и чаепития. В их ходе они собирают информацию, берут интервью у стариков и фиксируют полученные сведения.

Как рассказала соавтор проекта Наталья Борщук, это не только помогает дать поддержку пожилым людям, но и даёт шанс самим участникам проекта прикоснуться к уникальным живым историям.

«Ведь эти люди проживали такие ситуации и решали такие задачи, с которыми нам сейчас негде столкнуться. А опыт, накопленный ими, может быть крайне ценным», — заметила соорганизатор проекта.

Добавим, что материалы, которые собирают участники, помещаются в единую базу, которая потом проходит литературную обработку. Конечный результат их работы будет представлен на новом портале «клубтретийвозраст.рф». В настоящий момент он готовится к запуску.

 

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