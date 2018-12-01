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Лидеры Франции и Японии обсудили ситуацию вокруг «Renault-Nissan»

1 Декабря 2018 в 00:39
Лидеры Франции и Японии обсудили ситуацию вокруг «Renault-Nissan»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи на полях саммита G20 обсудили ситуацию вокруг автомобильного альянса «Renault-Nissan-Mitsubishi».

Макрон подтвердил свою приверженность тому, чтобы альянс был сохранён, так же как и стабильность группы, передает RT.

Ранее сообщалось, что по подозрению в нарушении финансового законодательства в Японии арестован глава Nissan и Renault Карлос Гон. Одного из самых известных менеджеров автопрома в мире подозревают, в частности, в умышленном искажении информации о размере собственных выплат для уклонения от налогов.

Ранее сообщалось французский и японский автопроизводители Renault SA и Nissan Motor Corporation начали переговоры о слиянии и создании новой компании.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в комментарии НСН не удивился планам двух автокомпаний.

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