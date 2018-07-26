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Лидеры БРИКС опасаются спада мировой экономики

26 Июля 2018 в 19:21
Лидеры БРИКС опасаются спада мировой экономики

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки подписали декларацию на юбилейном саммите в Йоханнесбурге по результатам десятилетней работы объединения. Они подтвердили приверженность принципам равенства и демократии, а также настоятельно призвали решать международные проблемы мирным путем, передаёт РИА Новости.

Главы государств, входящих в БРИКС, также отметили, что сохраняется риск спада мировой экономики. Торговые войны, развернутые США в последнее время, по их мнению, привели к беспрецедентным трудностям в мировой торговле. Лидеры объединения призвали всех участников Всемирной торговой организации выполнять установленные правила и обязательства.

В декларации также выражена озабоченность по поводу возможного начала нового витка гонки вооружений и содержится призыв не допустить военного противостояния в космосе. Ещё одной актуальной темой лидеры стран БРИКС назвали борьбу коррупцией, отмыванием денег и заявили о готовности сотрудничать в этом направлении.

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