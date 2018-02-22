Четверг
22 февраля
USD 56.65
EUR 69.81
Горячие новости

Лидера по количеству номинаций на «Оскар» хотят засудить за плагиат

22 Февраля 2018 в 08:23
Лидера по количеству номинаций на «Оскар» хотят засудить за плагиат

Скандал в преддверии «Оскара» разгорелся в США. Режиссера Гильермо дель Торо хочет засудить сын американского драматурга Пола Зиндела. Он обвиняет дель Торо в плагиате, заявив, что он якобы позаимствовал сюжет фильма «Форма воды» из пьесы Зиндела 1969 года. Произведение называется «Позволь мне услышать твой шепот». Сын драматурга требует доходы от прокаты ленты перечислить ему и настаивает на том, чтобы на территории США запретили показ картины. «Форма воды» – лидер по номинациям на «Оскар», фильм выдвинут на статуэтки в 13-ти категориях. В мировом прокате лента собрала более 90 миллионов долларов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.