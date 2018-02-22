Лидера по количеству номинаций на «Оскар» хотят засудить за плагиат

Скандал в преддверии «Оскара» разгорелся в США. Режиссера Гильермо дель Торо хочет засудить сын американского драматурга Пола Зиндела. Он обвиняет дель Торо в плагиате, заявив, что он якобы позаимствовал сюжет фильма «Форма воды» из пьесы Зиндела 1969 года. Произведение называется «Позволь мне услышать твой шепот». Сын драматурга требует доходы от прокаты ленты перечислить ему и настаивает на том, чтобы на территории США запретили показ картины. «Форма воды» – лидер по номинациям на «Оскар», фильм выдвинут на статуэтки в 13-ти категориях. В мировом прокате лента собрала более 90 миллионов долларов.