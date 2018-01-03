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Лидер КНДР согласился на переговоры с Сеулом ради Олимпиады

3 Января 2018 в 11:47
Лидер КНДР согласился на переговоры с Сеулом ради Олимпиады

Между Пхеньяном и Сеулом откроют «горячую линию» для проведения телефонный переговоров. Такой приказ отдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Темой переговоров станет участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, а также улучшение двусторонних отношению с Южной Кореей. Переговоры могут пройти в специальной демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, пишет Газета.ру

Накануне в Сеуле сообщили, что готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном 9 января, чтобы обсудить приезд на ОИ спортсменов из КНДР, о чем ранее сообщал северокорейский лидер.

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