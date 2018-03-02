Лидер группы «Кукрыниксы» сравнил Крым с Испанией

Российский музыкант Алексей Горшенёв на пресс-конференции в Симферополе сообщил журналистам о своей симпатии к Крыму, передает КИА.

«Мне нравится Крым. Полуостров мне напоминает Испанию. Все эти природные вещи похожи на солнечную страну, расположенную на юго-западе Европы. Я неоднократно бывал здесь и там с семьёй. Поэтому многое можно сравнить», - резюмировал рок-музыкант. Горшенёв добавил, что город Сочи, например, на Испанию не похож.

Отмечается, что группа «Кукрыниксы» в рамках прощального турне 2 марта выступит в Симферополе, а 3 марта - в Севастополе.