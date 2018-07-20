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Личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена установлена

20 Июля 2018 в 09:52
Личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена установлена

Полиция выяснили личность второго подозреваемого в убийстве казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена. По данным правоохранительных органов, это 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов. В МВД Казахстана сообщили о его приметах: рост 165-170 сантиметров, худощавый, в день убийства на нем была черная футболка, серые джинсы, черная обувь. Сейчас полиция занята его поисками.

Убийство 25-летнего Дениса Тена произошло в четверг в Алма-Ате. На него напали с ножом два молодых человека, которые пытались скрутить с машины фигуриста зеркала. Спортсмен потерял много крови и скончался с больнице, пишут «Дни.ру».

Оба преступника попали на уличные камеры видеонаблюдения. Один из них был задержан в ночь на пятницу. Он признал вину, пишут «Свободная пресса».

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