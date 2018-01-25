Летучая рассказала, почему приостановит работу на «Первом канале»

Телеведущая Елена Летучая приостанавливает работу над программой «Летучий отряд». По её словам, на такой шаг она вынуждена пойти из-за серьёзного заболевания. Врачи обнаружили у неё нестабильную стенокардию. Такое сообщение журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе — считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия», - заявила Летучая.

В то же время «Первый канал» подтвердил приостановку съёмок программы. В компании также выразили надежду на то, что такая мера будет временной, сообщает ТАСС.