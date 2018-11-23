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Летчик Ярошенко просит оказать ему срочную медпомощь

23 Ноября 2018 в 09:57
Летчик Ярошенко просит оказать ему срочную медпомощь

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летнее 20-летнее наказание в тюрьме Данбери в США, попросил предоставить ему срочную медицинскую помощь. Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых оказалось письмо россиянина, отправленное директору санчасти исправительного учреждений.

Заключенный просит вставить ему импланты, а также вылечить больные зубы. Ярошенко объяснил эту просьбу тем, что за последние восемь лет он лишился десяти зубов, а это вызывает у него сложности при приёме пищи. При этом осуждённый российский лётчик подчёркивает, что зубы он потерял по причине скудного питания, некачественного лечения, а также действий сотрудников управления по борьбе с наркотиками.

Напомним, в конце августа жена Константина Ярошенко впервые за семь лет смогла встретиться с мужем. По словам Виктории Ярошенко, «это была встреча радости и в то же время какого-то отчаяния», отмечает RT. Женщина подчеркнула, что за время, проведённое в тюрьме, её муж очень сильно похудел, отмечает Ura.ru.

С 2011 года Константин Ярошенко сидит в тюрьме по обвинению в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков.


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