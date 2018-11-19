Леонидов рассказал «Подъёмникам» о премьерах своих мюзиклов

В эфире утреннего шоу на НАШЕм Радио музыкант пригласил на новые спектакли.

В понедельник, 19 ноября, в утреннем шоу «Подъёмники» побывал НАШ человек – музыкант, певец, актёр, один из основателей и участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов! Он привез Тане Борисовой, Александру Бону и Игорю Панькову несколько важных новостей: во-первых, 7 и 8 декабря на площадке «Ленинград-центр» в Санкт-Петербурге состоится показ моно-мюзикла «Я оглянулся посмотреть». Музыкант рассказал, что шоу поставлено по его одноименной книге и альбому «Папины песни», в который вошли произведения 40-х, 50-х и 60-х годов в обработке.

«Все произошло случайно, как и многое хорошее в жизни! Я сделал спектакль про свое детство, юность, школьные годы, службу в армии, учебу в университете, участие в бит-квартете «Секрет». Песни иллюстрируют отрезки моей жизни. Это разговор со зрителем, такой рассказ от первого лица, который иллюстрируют музыканты и танцоры из «Ленинград-центра», - рассказал в эфире НАШЕго Максим Леонидов.

Второй новостью стала информация о премьере мюзикла «Девчонка на миллион», которая состоится 8, 9 и 10 февраля в «Театре музыкальной комедии» Санкт-Петербурга. Как пояснил музыкант, сюжет антрепризы – «история любви, которая может произойти где угодно». Кстати, в постановке примут участие главные отечественные звезды мюзиклов, и буквально на этой неделе команда приступает к первым репетициям.

Ну а в третьих Максим порадовал слушателей НАШЕго Радио известием об открытии школы-мастерской под собственным руководством. Учебное заведение распахнет двери уже в декабре опять-таки в культурной столице России, и на данный момент идут собеседования с будущими преподавателями школы.

«У нас будет пять или шесть классов, большой актовый зал, подбирается очень интересная команда. Мне бы очень хотелось показать и научить основам профессии, особенно в актерском деле!», - признался музыкант.

На сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции можно узнать подробности: кто такие «ангелы Чарли» Максима Леонидова, почему музыкант не переносит дилетантизм, и какие дисциплины он может преподавать ученикам благодаря первому образованию!