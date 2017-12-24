Воскресенье
24 декабря
USD 58.32
EUR 69.13
Горячие новости

Ленинградские депутаты предложили создать зоополицию

24 Декабря 2017 в 11:32
Ленинградские депутаты предложили создать зоополицию

Специальное подразделение по решению вопросов, связанных с животными, могут создать при МВД. С таким предложением выступили депутаты заксобрания Ленинградкой области. В понедельник инициативу направят на имя главы ведомства Владимира Колокольцева.

Автор инициативы депутат Владимир Петров отметил, что отсутствие в стране подобной организации приводит к печальным последствиям.

«Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами». Это ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его подмены», — сказал Петров, слова которого приводит RT.

Предполагается, что зоополиция будет решать вопросы, связанные с содержанием животных дома, расследовать нападение на людей бездомных собак и кошек, а также заниматься случаями жестокого обращения с питомцами.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.