Ленинградские депутаты предложили создать зоополицию

Специальное подразделение по решению вопросов, связанных с животными, могут создать при МВД. С таким предложением выступили депутаты заксобрания Ленинградкой области. В понедельник инициативу направят на имя главы ведомства Владимира Колокольцева.

Автор инициативы депутат Владимир Петров отметил, что отсутствие в стране подобной организации приводит к печальным последствиям.

«Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами». Это ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его подмены», — сказал Петров, слова которого приводит RT.

Предполагается, что зоополиция будет решать вопросы, связанные с содержанием животных дома, расследовать нападение на людей бездомных собак и кошек, а также заниматься случаями жестокого обращения с питомцами.