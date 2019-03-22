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Лекция о династии текстильных королей пройдет в Москве

22 Марта 2019 в 14:21
Лекция о династии текстильных королей пройдет в Москве
Фото: Департамент Москвы по конкурентной политике

Лекция, посвященная текстильным королям России – династии Хлудовых, состоится 23 марта в павильоне «Умный город» на ВДНХ в рамках проекта «Биржа торгов». Об этом сообщили в Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Потомок династии, автор лекции Дмитрий Абрикосов расскажет москвичам и гостям столицы, как семья ткачей-кустарей из Егорьевска стала знаменита на весь мир. Слушатели узнают о времени, когда одежду из российских тканей носила большая часть Азии.

«На примере этой семьи можно понять, какую колоссальную роль играла Россия и русские предприниматели при форматировании, сегодняшним языком говоря, - рынков, причем производственных и торговых. Мы восстанавливали связи от Америки до Азии через Россию. Это было даже более мощно и актуально, чем тот же китайский торговый путь, потому что не только торговали, мы закупали сырье в Америке, производили ткани и нити на территории России – более чем сто предприятий. Продавали всю эту ткань – хлопчатобумажную, дешевую, в которую одевалась вся Азия практически», - анонсировал Абрикосов.

Постоянный слушатель лекций Анастасия Антонова отметила, что такие мероприятия позволяют взглянуть на историю российского предпринимательства под другим углом.

«Каждый раз на лекциях открываю для себя что-то новое. Больше всего удивляет, что некоторые современные методы ведения бизнеса были созданы в еще прошлом веке. Этот образовательный проект позволяет взглянуть на историю становления знаменитых купцов через призму современности и взять некоторые идеи себе на заметку», - поделилась девушка.

Стать слушателем цикла лекций может любой желающий. Лекция «Хлудовы: текстильные короли России» пройдет в 13:00 в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться.

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