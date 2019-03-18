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Лекарство от сердца кардиологи признали смертельно опасным

18 Марта 2019 в 08:31
Лекарство от сердца кардиологи признали смертельно опасным

Лекарства для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии могут привести к внезапной остановке сердца. Об этом заявили в Европейском обществе кардиологов, передает портал EurekAlert!. К группе риска специалисты отнесли препараты, содержащие нифедипин. Это соединение повышает риск желудочковой фибрилляции, передает РЕН ТВ.

При этом побочные эффекты не выявлены у лекарств, которые содержат дигидропиридин и амлодипин.

Ранее препараты считались безопасными и одинаково эффективными, отмечает РИА ФАН. В связи с этим кардиологи назначали их, ориентируясь на собственный опыт и личные предпочтения.

Ранее главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН прокомментировал заявление американских ученых об эффективности и безопасности лечения депрессии психоделиками. 



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