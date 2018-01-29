Легкоатлет из Крыма завоевал «бронзу» первенства России

На первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в Новочебоксарске легкоатлет из Крыма Александр Кадуха выиграл бронзовую медаль. Спортсмен выступал прыжках в длину, в четвертой попытке он показал результат 7,01 метра, сообщает КИА.



Сборную команду Республики Крым на соревнованиях также представляла Алина Попович. Она финишировала на дистанции 60 метров с личным результатом — 7,98 сек.

На первенстве России в борьбе за медали приняли участие 527 человек из 59 команд и 57 регионов страны.