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Легкий мороз будет 3 марта в Москве

3 Марта 2018 в 08:16
Легкий мороз будет 3 марта в Москве

Облачная погода, небольшой снег и до -12 градусов ожидается в столичном регионе в субботу, сообщает портал «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться от минус 9 до минус 7 градусов, по области столбик термометра опустится до 12 градусов мороза. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 65%», - говорится в сообщении.

На колебания атмосферного давления могут отреагировать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает Агентство «Москва».

В этот день на Руси крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Птичку-овсянку почитали, да приговаривали: «зобок у неё желтоватый, хребетик зеленоватый». Появление обыкновенной овсянки знаменовало приближение тёплых весенних дней. Считалось, что в этот день можно увидеть вылет бабочек-крапивниц.

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