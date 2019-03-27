Легенды сцены получат «Золотые маски»

Лауреаты российской национальной театральной премии «Золотая маска» в в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получат сегодня свои награды на торжественной церемонии в Большом театре, сообщил ТАСС глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Среди награжденных: Элина Быстрицкая, Владимир Васильев, Инна Чурикова, Василий Лановой, Александр Збруев, Станислав Любшин, Леонид Хейфец, Александр Гельман, Вадим Гаевский, Вера Карпова, Габриэла Комлева, Юрий Дрожняк, Евгений Шокин, Иван Уланов и Деклан Доннеллан.

Церемония вручения основных премий, которая станет юбилейной, 25-й по счету, состоится 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.