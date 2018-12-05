Легендарный рестлер умер в день своего 60-летия

Легендарный рестлер Dynamite Kid (настоящее имя Томас Биллингтон) умер 5 декабря в свой 60-ый день рождения.

На профессиональном ринге спортсмен дебютировал в 1975 году. В 1977 году он завоевал титул чемпиона Великобритании в легком весе, в 1978-м – титул чемпиона в полусреднем весе.

В феврале 1984 года Биллингтон сумел завоевать титул чемпиона WWF в полутяжелом весе, выиграв турнир в New Japan Pro Wrestling.

Точная причина смерти не сообщается.

Ранее НСН сообщала, что в Колорадо на 64-м году жизни из-за пневмонии скончался Леон Аллен Уайт, более известный как Биг Ван Вейдер, американский рестлер, актер и бывший игрок в американский футбол.