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Легендарная песня стала гимном Эрмитажа

30 Октября 2018 в 22:51
Легендарная песня стала гимном Эрмитажа

Государственный Эрмитаж будет использовать песню «Атланты» ученого и барда Александра Городницкого в качестве официального гимна музея. Соглашение об этом генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал с автором песни, передает ТАСС.

Городницкий написал песню, которая начинается словами «Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди», в 1963 году, но и спустя 55 лет она узнаваема и популярна

Ранее НСН сообщала, петербургский Государственный Эрмитаж пополнил коллекцию картиной «Аврора» кисти современного немецкого художника Ансельма Кифера. На портале госзакупок говорится, что стоимость работы 63,7 млн рублей. В европейской валюте работа оценивается в 750 тыс. Произведение прибудет в Эрмитаж до конца августа 2018 года. Часть стоимости картины - 76,25 тыс. евро - компенсирует некий «жертвователь».


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