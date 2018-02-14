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Легенда мирового джаза Артуро Сандоваль выступит в Москве

14 Февраля 2018 в 18:08
Легенда мирового джаза Артуро Сандоваль выступит в Москве

19 февраля 2018 года на одной из лучших московских площадок – Консерватории им. П.И.Чайковского при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт легенды мирового джаза, прославленного пианиста и трубача Артуро Сандоваля.

После оглушительного успеха, с которым прошел концерт прославленного музыканта в 2017 году, по многочисленным просьбам зрителей Лауреат премии «Эмми», 6-ти кратный обладатель награды Billboard, обладатель 10 премий Грэмми вновь приедет в Москву и представит искушенной московской публике концертную программу "Arturo Sandoval World Tour". 

Безусловно, Артуро Сандоваль - это один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени. И те, кто хотя раз имел возможность насладиться его разнообразием его музыки – от джазовых сочинений и джаза с латиноамериканскими мотивами до классической музыки, выдающийся музыкант, знают, насколько яркую программу представит музыкант в своем выступлении: на сцене будет звучать как классический джаз, так и афрокубинские ритмы, авторские композиции и импровизации.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

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