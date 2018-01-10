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Ледяной отель загорелся в Канаде

10 Января 2018 в 21:22

В одном из номеров ледяного отеля « Hotel de Glace» в провинции Квебек вспыхнул пожар, сообщил РИА «Новости».

По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Три человека попали в больницу с отравлением дымом, их жизни ничего не угрожает.

Из-за незначительного задымления отель закрыли на несколько суток. 

Первый отель изо льда в Канаде — The Hôtel de Glace — появился в январе 2001 года. Первоначально он был расположен на берегу Лак-Сен-Жозеф, Квебек, в 30 минутах к северу от Квебек-Сити, но с тех пор переместился ближе к городу, в 10 минутах езды от Старого города Квебек. Отель функционирует с первой недели января по последнюю неделю марта. Это первый в мире отель, в котором даже кровати (и всё остальное) сделано изо льда. 


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