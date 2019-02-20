Леди Гага передумала выходить замуж

Американская звезда Леди Гага отменила помолвку со своим женихом менеджером Кристианом Карино. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание People.

Представитель певицы заявил, что в этом нет ничего драматичного.

«Из этого просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются», — сказал он.

Представитель Леди Гага добавил, что это случилось «некоторое время назад».

С Кристианом Карино певица начала встречаться с 2017 года, сообщает РЕН ТВ. В июле 2016 года Гага разорвала помолвку с голливудским актером Тейлором Кинни.



Как пишут СМИ, сейчас Леди Гага завела роман с режиссером Брэдли Куером на съемочных площадках фильма «Звезда родилась».



