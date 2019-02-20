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Леди Гага передумала выходить замуж

20 Февраля 2019 в 09:02
Леди Гага передумала выходить замуж

Американская звезда Леди Гага отменила помолвку со своим женихом менеджером Кристианом Карино. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание People.

Представитель певицы заявил, что в этом нет ничего драматичного.

«Из этого просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются», — сказал он.

Представитель Леди Гага добавил, что это случилось «некоторое время назад».

С Кристианом Карино певица начала встречаться с 2017 года, сообщает РЕН ТВ. В июле 2016 года Гага разорвала помолвку с голливудским актером Тейлором Кинни.

Как пишут СМИ, сейчас Леди Гага завела роман с режиссером Брэдли Куером на съемочных площадках фильма «Звезда родилась».


 

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