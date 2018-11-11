Воскресенье
11 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

«Лебединый» матч Аршавина. Футболист завершил карьеру игрока

11 Ноября 2018 в 15:13
«Лебединый» матч Аршавина. Футболист завершил карьеру игрока

Российский футболист Андрей Аршавин завершил карьеру игрока. В воскресенье, 11 ноября, экс-футболист петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России провел последний матч за казахстанский «Кайрат».

Аршавин вышел на замену на 50-й минуте. Игра с карагандинским «Шахтером» в рамках заключительного 33-готура чемпионата Казахстана завершилась ничьей – 0:0.

За три сезона в «Кайрате» Аршавин провел 100 матчей, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее руководство «Кайрата» сообщило, что не будет подписывать новый контракт с 37-летним Аршавиным. Футболист от себя добавил, что не намерен выступать за другой клуб, пишет «Р-Спорт».

О возможном завершении карьеры Аршавин заявлял еще в мае этого года. Он отмечал, что не планирует уходить их футбола, сообщает НСН.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.