«Лебединый» матч Аршавина. Футболист завершил карьеру игрока

Российский футболист Андрей Аршавин завершил карьеру игрока. В воскресенье, 11 ноября, экс-футболист петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России провел последний матч за казахстанский «Кайрат».

Аршавин вышел на замену на 50-й минуте. Игра с карагандинским «Шахтером» в рамках заключительного 33-готура чемпионата Казахстана завершилась ничьей – 0:0.

За три сезона в «Кайрате» Аршавин провел 100 матчей, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее руководство «Кайрата» сообщило, что не будет подписывать новый контракт с 37-летним Аршавиным. Футболист от себя добавил, что не намерен выступать за другой клуб, пишет «Р-Спорт».

О возможном завершении карьеры Аршавин заявлял еще в мае этого года. Он отмечал, что не планирует уходить их футбола, сообщает НСН.