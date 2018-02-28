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ЛДПР хочет ужесточить требования к кандидатам в президенты

28 Февраля 2018 в 19:03
ЛДПР хочет ужесточить требования к кандидатам в президенты

Фракция ЛДПР подготовила законопроект, ужесточающий требования к кандидатам в президенты и намерена официально его внести в Госдуму в ближайшее дни, сообщил вице-спикер, член этой фракции Игорь Лебедев.

Он пояснил, что проектом закона вносятся поправки в действующий закон о выборах президента РФ и, в частности, за основу берутся те требования, которые действуют в отношении желающих устроиться на госслужбу. Лебедев обратил внимание на то, что сегодня для устройства на госслужбу следует пройти целый ряд проверок и представить определенные документы; в то время как "кандидатом в президенты у нас сейчас может быть любой бомж, который старше 30 лет и является гражданином России".

Помимо этого представители партии ЛДПР добавила условия, без соблюдения которых, по их мнению, нельзя претендовать на участие в качестве кандидата на выборах президента РФ: кандидат в президенты должен в обязательном порядке проходить службу в армии либо иметь документ из военкомата, что он освобожден от службы на законных основаниях; в обязательном порядке должна предоставляться медицинская справка о состоянии здоровья; должна быть проведена проверка со стороны соответствующих служб на допуск к гостайне.

Также в качестве одного из оснований отказа в регистрации кандидатам в президенты он обозначил наличие родственников за рубежом. При этом, добавил Лебедев, такое основание уже действует в отношении госслужащих.

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