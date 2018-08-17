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ЛДПР и КПРФ закрутили интригу на выборах в Москве

17 Августа 2018 в 14:42
ЛДПР и КПРФ закрутили интригу на выборах в Москве

Предстоящие выборы мэра Москвы интересуют половину опрошенных жителей столицы. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. По информации социологов, на предстоящих выборах действующий мэр Москвы Сергей Собянин наберет 65,5% голосов. На второе место примерно с равными шансами претендуют выдвиженец ЛДПР Михаил Дегтярев и коммунист Вадим Кумин.

Отмечается, что в том случае, если Михаил Дегтярев обойдет своего ближайшего конкурента, то этом будет первым случаем, когда на крупных выборах в столице ЛДПР обойдет КПРФ.

Кроме того, 62% респондентов заявили, что о «той или иной степени готовности прийти на участки». Тем не менее, «уровень реальной явки окажется существенно ниже» и составит около 31,7%, прогнозируют во ВЦИОМ. Социологи подчёркивают, что примерно столько же избирателей пришли на мэрские выборы в 2013 году — официальная явка составила 32,03%. Тогда победу одержал Сергей Собянин, на втором месте расположился оппозиционер Алексей Навальный.

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