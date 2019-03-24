Лайнер Viking Sky буксируют к берегу Норвегии

Круизный корабль Viking Sky, который из-за отказа двигателей, потерпел бедствие в акватории Норвегии, начали буксировать к берегу. Об этом информирует телеканал NRK.

«Круизный лайнер, потерявший ход у побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, буксируют к берегу в городу Молде. Буксировка может занять около четырех часов, ожидается, что паром доставят к берегу около 14:00 по местному времени (16:00 мск)», — сообщает СМИ.

На данный момент 463 человека 1373, находившихся на борту, доставлены на берег. Эвакуация пассажиров приостановлена в связи с началом буксировки, которую ведут два судна.

Напомним, 23 марта у круизного лайнера Viking Sky прекратили работать двигатели, и судно не смогло возобновить ход. ЧП произошло у западного побережья Норвегии. Спасательную операцию осложняли сложные погодные условия.

В числе пострадавших 17 человек, в том числе трое с тяжелыми травмами.