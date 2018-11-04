Лайнер «НордСтар» экстренно сел в Красноярске из-за трещины в стекле

В аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «НордСтар», в лобовом стекле которого экипаж обнаружил трещину. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, «Боинг» выполнял чартерный рейс из Новосибирска в китайский город Санья. На борту лайнера находились 73 человека.

«После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», - сказал источник, слова которого приводит «Интерфакс».

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в Красноярске, никто из пассажиров не пострадал.