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Лайнер «НордСтар» экстренно сел в Красноярске из-за трещины в стекле

4 Ноября 2018 в 12:39
Лайнер «НордСтар» экстренно сел в Красноярске из-за трещины в стекле

В аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «НордСтар», в лобовом стекле которого экипаж обнаружил трещину. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, «Боинг» выполнял чартерный рейс из Новосибирска в китайский город Санья. На борту лайнера находились 73 человека.

«После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», - сказал источник, слова которого приводит «Интерфакс».

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в Красноярске, никто из пассажиров не пострадал.

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