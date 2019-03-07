Лайн-ап новой сцены «НАШЕСТВИЯ» пополнил панк-блок

Объявлена четвёрка коллективов, выступления которых состоятся в Большом Завидове с 19 по 21 июля в рамках главного приключения года на новой сцене «УЛЬТРА». В этом году, к 20-летнему юбилею «НАШЕСТВИЯ», при поддержке одной из самых прогрессивных интернет-радиостанций «ULTRA» на фестивале впервые появится сцена с одноименным названием, и на этой неделе её лайн-ап пополнили:

Московский коллектив «План Ломоносова» во главе с актёром Александром Ильиным, тамбовский анархо-балаган «Операция Пластилин», питерский ансамбль «Бригадный подряд», а также нижегородская панк-группа с двадцатилетней историей F.P.G.

Добавим, ранее музыканты «Плана Ломоносова» рассказали, что в этом году они активно участвуют в трибьютах.

«Записали и выпустили кавер-версии на «Калинов Мост» «Гон в Полдень», и на 25/17. Ждём релиз, и вот прямо на днях садимся писать каверы на треки коллектива «Громыка». В связи с этим пару этих песен сыграем на «НАШЕСТВИИ». В нашей программе обязательно будет песня «Мосты» с последнего альбома, на которую этой зимой сняли супер-клип. Ну и куда без хитов! Обязательно «раздадим» панк-року на «НАШЕСТВИИ-2019». Будет весело, энергично, драйвово и просто кайфово», - отметили участники коллектива.

На «НАШЕСТВИЕ-2019» уже едут Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Сплин, Алиса, Вячеслав Бутусов, ДДТ, Браво, Сурганова и Оркестр, Нейромонах Феофан, Anacondaz и Дельфин.

Анонсы новых участников, свежие треки самых ярких представителей альтернативной музыкальной волны, подробности о сцене «УЛЬТРА» ловите в эфире радио «ULTRA» (radioultra.ru). Все подробности о фестивале «НАШЕСТВТИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.

Напомним, в 2019 году «НАШЕСТВИЕ» пройдет в Большом Завидове Тверской области 19, 20 и 21 июля. Заезд на фестиваль начнется за день до официального открытия – 18 июля. Билеты доступны уже сейчас на официальном сайте nashestvie.ru.