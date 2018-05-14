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Лайки в Instagram могут стать платными

14 Мая 2018 в 12:17
Лайки в Instagram могут стать платными

Пользователей Instagram в ближайшем будущем могут ждать серьёзные перемены. Как сообщает«Русская планета», лайки в этой социальной сети могут стать платными. Уже сейчас многие фиксируют сбои в работе этого приложения и высказывают предположения о том, что они связаны с тестированием разработчиками «обновлений». В их числе - лимиты на лайки, которыми пользователи выражают свои симпатии владельцу того или иного аккаунта.

Некоторые источники отмечают, что в ближайшем будущем специалисты планируют проанализировать среднюю суточную дозировку «сердечек» для каждого пользователя, затем незаметно сократить её – для того, чтобы ввести универсальный лимит.

Помимо этого, стало известно о планах разработчиков сделать лайки платными. Высказывается предположение, что в скором времени социальная сеть будет работать по принципу: «хочешь больше лайков — плати».

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