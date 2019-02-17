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Лавров жестко ответил Washington Post на вопрос о Сирии

17 Февраля 2019 в 10:15
Лавров жестко ответил Washington Post на вопрос о Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который возглавил российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, дал жесткий ответ газете The Washington Post о президенте Сирии Башаре Асаде, проинформировало РИА Новости.

Лаврову зачитали вопрос от издания, котором журналисты интересовались о том, что делает Россия, чтобы заставить Асада прекратить совершать «преступления против своего народа»? Представители западных стран убеждены, что сирийский лидер применил против жителей страны химическое оружие. Россия обвинения в адрес Асада отрицает.

«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите, что хотите», — сказал Лавров.

Глава российского МИД не стал пояснять свою позиции. Позднее в СМИ появились высказывания о том, что Лавров кратким ответом поставил иностранных журналистов на место.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал шуткой на ошибку корреспондента немецкого ARD. После того, как журналист оговорился и назвал Сергея Лаврова министром иностранных дел ФРГ, представитель российского ведомства пошутил, что после таких слов его точно обвинят в стремлении захватить Германию.

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