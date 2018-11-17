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Лавров: Запад пытается сделать Балканы плацдармом против РФ

17 Ноября 2018 в 10:17
Лавров: Запад пытается сделать Балканы плацдармом против РФ

Запад настойчиво пытается превратить Балканы в еще один плацдарм против России, требуя от стран региона сделать выбор между Вашингтоном и Москвой. Такое заявление сделал глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Глава МИД РФ напомнил, что после холодной войны Запад отказался вместе с Россией сформировать и гарантировать неделимость и безопасность в Евроатлантике. Вместо этого в 1999 году НАТО, нарушив международное право, бомбило Югославию, а затем, пытаясь легитимизировать свою агрессию, признало независимость Косово, провозглашенную в одностороннем порядке.

Итогом такой антироссийской политики стал государственный переворот в Киеве, поддержанный Вашингтоном. Сегодня огромное давление оказывается на Белград, от которого требуют свернуть сотрудничество с Москвой.

«В Москве высоко ценят самостоятельный многовекторный внешнеполитический курс Сербии, который, убежден, отвечает коренным интересам вашего народа», — заключил Лавров в беседе с «Сербским телеграфом».

Ранее Лавров сообщил о предстоящем визите в Сербию российского президента Владимира Путина.

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