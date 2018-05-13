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Лавров: Стоит мне приехать – «Спартак» проигрывает!

13 Мая 2018 в 17:45
Лавров: Стоит мне приехать – «Спартак» проигрывает!

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в воскресенье, 13 мая, присутствовал на матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между командами «Спартак» и «Динамо».

После игры Лавров поделился с журналистами впечатлениями.

«Сегодня не видно было желания, это жаль. Тем и славен «Спартак», мы его любим за это. «Спартак» отражает душу русского человека — сегодня ты можешь быть наверху, а завтра всё провалится. Уверен, что и дальше нужно болеть за него», — цитирует министра ТАСС.

Подопечные Массимо Карреры уступили «Динамо» со счетом 0:1. Лавров отметил, что «Спартак» проигрывает всякий раз, как он приезжает на игру.

Ранее стало известно, что ЦСКА стал серебряным призером РФПЛ в сезоне 2017/18 и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Спартак» завоевал бронзу РФПЛ, пишет RT.

 

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