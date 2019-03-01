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Лавров: США закупает оружие для вторжения в Венесуэлу

1 Марта 2019 в 16:43
Лавров: США закупает оружие для вторжения в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что Вашингтон скупает оружие в Восточной Европе, чтобы доставить его в граничащие с Венесуэлой страны, сообщает ФАН.

Таким образом Вашингтон собирается вооружить оппозицию страны минометами и зенитными ракетными комплексами. Лавров выразил обеспокоенность российской стороны такими действиями, говорится в сообщении.

Если Штаты вторгнутся в Венесуэлу, это будет нарушением всех мысленных норм международного права, цитирует главу МИД РФ «ФедералПресс». В таком случае Россия будет требовать соблюдения международных норм и устава ООН, добавил министр.

Против вооруженного вторжению в Боливарианскую Республику выступили также Колумбия и Бразилия.
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