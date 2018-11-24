Лавров рассмешил зал, сравнив политику Запада с адюльтером

Глава российского МИД Сергей Лавров на форуме «Средиземноморье: римский диалог» пошутил относительно западной манеры обвинять Россию во всех грехах через СМИ. Министр упрекнул партнеров в том, что они игнорируют прямой диалог с Москвой.

В пример Лавров привел недавний сбой в работе GPS во время учений НАТО. Тогда Финляндия и Норвегия заявили, что во всем виновата Россия. По мнению министра, со стороны руководства этих стран так поступать было невежливо, потому что вежливые люди не предъявляют претензии через средства массовой информации, а задают вопрос лично.

Дипломат иронично добавил, что жену принято спрашивать прямо, я не через газеты. Шутку Лаврова зал встретил смехом и аплодисментами, пишут «Известия».