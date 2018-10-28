Лавров рассказал о списке претензий от США по Договору РСМД

Американская сторона передала России список вопросов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам дипломата, это было сделано за несколько дней до того, как США объявили о намерении выйти из соглашения.

«Наконец, нам его дали - в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора», - сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия-1».

Дипломат отметил, что список был передан через американское посольство в Москве. Документ уже направлен для изучения в Минобороны и другие профильные ведомства для подготовки ответов.

«Получилось так, что, передав нам предельно подробный вопросник, на который можно уже каким-то образом реагировать, через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят. Это тоже не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости», - подчеркнул дипломат.

Ранее руководитель Аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин пояснил НСН, что США стремятся поддерживать постоянный конфликт в мире. Это выгодно действующему в Штатах оружейному лобби.