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Лавров рассказал, кто подтолкнул Трампа к выходу из ДРСМД

28 Октября 2018 в 15:57
Лавров рассказал, кто подтолкнул Трампа к выходу из ДРСМД

Москва воспринимает выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности как объективный факт и уже начала подготовку ответов на предъявленные американской стороной претензии по невыполнению условий соглашения. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, обсуждение ситуации в Кремле прошло спокойно и без выяснений «кто первый начал».

«Люди взрослые и понимают, что если ситуация сложилась, то у нас есть своя оценка, у американцев — своя», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона не знает, при каких обстоятельствах президент США Дональд Трамп принял такое решение. Лавров не исключил, что на него повлиял советник по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о делании Штатов выйти из Договора РСМД и начать разработку нового оружия, пишут «Известия».

Руководитель Аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин в ранее эфире НСН заявил, что постоянный конфликт в мире выгоден действующему в США оружейному лобби.

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