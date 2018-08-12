Лавров рассказал, когда «Нормандская четверка» соберется снова

Очередной саммит «Нормандской четверки» будет организован только после выполнения достигнутых ранее договоренностей. Такие сроки назвал глава российского МИД Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что работа в «нормандском формате» должна быть эффективной, но все эти встречи не должны проходить в пустую, а достигнутые договоренности должны выполняться, пишет РИА Новости.

Лавров напомнил, что на саммитах «Нормандской четверки» в 2015-16 годах в Париже и Берлине были обозначены три населенных пункта, должно было состояться разведение сил и средств. В двух из них договоренности выполнили, а в третьем – нет, сегодня этому всячески старается помешать украинская сторона.

Глава МИД РФ подчеркнул, что положение об особом статусе Донбасса власти Украины также не выполнили.

Ранее Замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал, что на саммите «Нормандской четверки» в Берлине 26 июля обсуждался вопрос проведения в Донбассе референдума.